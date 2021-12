Weer sobere feestdagen? Kabinet zint op verlenging avondlockdown

coronatoegangsbewijs Meeste poppodia en festivals ‘met moeite’ voorstan­der van 2G: 'Op voorwaarde dat het tijdelijk is’

De meeste evenementenmakers in Nederland zijn voorstander van een heropening van de sector met een zogeheten 2G-coronatoegangsbewijs. Met zo'n bewijs mogen alleen genezen of gevaccineerde mensen naar binnen bij een concert of festival. Evenementenmakers stellen wel een harde eis: de maatregel moet tijdelijk zijn en concerten en festivals moeten op honderd procent capaciteit plaats kunnen vinden. ,,Veel van ons kunnen ‘de luxe’ van al te principieel zijn niet meer veroorloven."

