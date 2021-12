Weer schuift Tweede Kamer de 2G-discussie door

Coronavirus LIVE | Burgemees­ters hekelen doorschui­ven besluit over 2G door kabinet, Frankrijk sluit disco's

In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het RIVM. Het aantal besmettingen is gestabiliseerd in ons land, maar de daling is nog niet ingezet. In totaal liggen er nu 2754 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad vinden het jammer dat het demissionaire kabinet de 2- of 3G-beslissing doorschuift. De samenleving is volgens hen toe aan een langetermijnvisie van de overheid voor de coronacrisis. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.

19:40