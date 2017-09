Weer felle kritiek op SP-top: 'Partij glijdt af naar bestaan in marge'

Vorige week nog gaf een andere voormalige SP-parlementariër, Sharon Gesthuizen, voor het eerst een inkijkje in de gesloten SP-fractie. In haar net verschenen boek spreekt Gesthuizen over de dominantie van voormalig leider Jan Marijnissen, de mislukking van zijn opvolger Agnes Kant en het falende campagneteam van Emile Roemer.



Siderius deelt de kritiek van Gesthuizen en haalt daarnaast vandaag in een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad hard uit naar de huidige voorzitter van de Socialistische Partij, Ron Meyer. ,,Meyer meent dat de SP met harde hand moet worden bestuurd. Met zijn aantreden is er geen kentering teweeg gebracht."



Integendeel, volgens de ex-politica is de macht binnen de partij tegenwoordig gecentraliseerd bij slechts enkele personen. ,,Kamerleden moeten in de krant lezen welke beslissingen er zijn genomen (geen transparantie), leden met kritiek worden geïsoleerd dan wel publiekelijk te kijk gezet."