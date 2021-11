Weer een jaarwisseling zonder vuurwerk? Kabinet vraagt OMT om advies

Quinsy Gario wacht beroep tegen schorsing niet af en zegt lidmaat­schap van BIJ1 op

Quincy Gario heeft zijn lidmaatschap van de politieke partij BIJ1 opgezegd. Dat liet hij zondag op Twitter weten. De voormalige nummer twee van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer lag al langer in de clinch met de partij van Sylvana Simons. Zijn lidmaatschap was al ‘geschorst’, hij ging in beroep maar wacht de behandeling daarvan niet meer af. ,,Het hoeft niet meer.”

