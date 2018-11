Wat moet je dan? Een Pietenwet?

Zouden Sinterklaas en al zijn hulpsinterklazen de wanhoop al nabij zijn? Hoe voelden zíj zich afgelopen weekend, toen ze op hun schimmel door de straten van Zaandam, Leeuwarden, Rotterdam of Eindhoven hobbelden? Links demonstranten tegen Zwarte Piet, rechts de woedende, soms bijna schuimbekkende propieters.



En daar tussenin die lieve, schattige kindjes, hun hartjes vol verwachting, voor wie je het als goedwillende Sint toch allemaal doet. Maar of het bestaan van goedheiligman nog leuk is, ontspannend? Hmm.



Eerst was de pietendiscussie vooral iets om de sfeer op het verjaardagsfeestje van ome Theo eens goed mee te vergallen, nu lijken de heftige emoties zich als een olievlek te verplaatsen naar de optochten in het land. In Eindhoven werd door verslaggevers zelfs melding gemaakt van puur racistische uitbarstingen als 'vuile kutneger' en 'kruip een boom in'.