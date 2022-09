Wat deze Prinsjesdag ons oplevert weet niemand

Het ‘beeld’ was, zo erkende minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) gistermiddag, ‘misschien niet zo mooi’. Want aan de Rijksbegroting die al twee weken af was, moest gisterochtend nog haastig een extra velletje worden vastgeplakt.

Na dagen van spoedoverleg komt er toch nog een prijsplafond op energie. Als energieprijzen verder stijgen, hoeft een gezin hoeft bij gemiddeld gebruik vanaf november niet meer dan 290 euro te betalen aan stroom en gas. Kosten voor de Staat: zeker 5,4 miljard maar mogelijk zelfs 15 miljard euro.

Dat houdt een enorme koopkrachtverbetering in. Goed nieuws. Maar hoe goed? Dat effect is nog niet doorgerekend, de plannen zijn simpelweg te vers.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederlanders - en de Tweede Kamer - moeten het voorlopig doen met de inmiddels lang en breed achterhaalde koopkrachtberekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), de rekenmeesters van het kabinet. Maar wat zijn die waard?

In die CPB-prognose valt te lezen dat de ongekende koopkrachtval van het afgelopen jaar maar deels gerepareerd wordt. Tegenover de min van 7 procent in 2022 staat een plusje van 3,9 procent voor de doorsnee Nederlander. Dat betekent iets meer geld in de portemonnee, vooral voor minima, enigszins voor werkenden.

Wat wel vaststaat: in het Grote Koopkracht Herstel-operatie van het kabinet worden daarom lasten voor burgers verlaagd. Het minimumloon stijgt met 10 procent, net als de uitkeringen en de AOW. En het eerste tarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag, waardoor er 700 miljoen euro minder aan belasting wordt geïnd.

De zorgtoeslag en de huurtoeslag gaan juist omhoog. Mkb’ers, mensen met aandelen of een tweede huis gaan meer belasting betalen. Grofweg de gedachte achter al de plannen: beloon arbeid, belast bezit. En het pakket is niet gering: ‘historisch’, aldus minister Kaag, ‘uitzonderlijk groot’, erkent CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Volledig scherm Minister Sigrid Kaag (Financier) biedt op Prinsjesdag het koffertje met de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. © ANP

Hulp

Volgens hem blijven de koopkrachtvoorspellingen ‘redelijk overeind’, vermoedde hij gisteren, maar dat was louter op basis van wat hij in de krant had gelezen over het energieplafond. Dat was toen nog niet gepresenteerd. Veel waarschijnlijker is het dat de koopkracht-plus van burgers groter wordt dan was voorspeld.

In juni becijferde het CPB nog dat huishoudens 11 tot 24 procent van hun budget kwijt zouden zijn aan energie als de prijzen hoog zouden blijven. Als de energierekening inderdaad flink verlaagd wordt, met hulp van het kabinet, dan is de impact op de koopkracht dus groot.

Volledig scherm Ministers Carola Schouten en Sigrid Kaag met premier Mark Rutte voorafgaand aan de Troonrede. © ANP Vraag daarbij is wel: hoeveel van dit geld komt goed terecht? Zogeheten ‘generieke maatregelen’ zijn plannen waarvan iedereen profiteert. Dat was het geval bij het verlagen van de belasting op energie, zoals het laatste half jaar gebeurde.

Een prijsplafond is al iets gerichter. Het zorgt ervoor dat mensen die boven een bepaald limiet energie gebruiken, meer betalen. ,,Als je ook je sauna en je zwembad verwarmt, betaal je meer”, aldus een Haagse bron. Maar wat te denken van minima die in een nauwelijks geïsoleerd huis wonen? Wat als zij boven het plafond van 1200 m3 gas of 2400 kWh uitkomen? Dan betalen zij voor elke kuub gas extra alsnog de hoofdprijs.

Dat het prijsplafond op energie voor miljoenen burgers enorm gaat schelen is wel duidelijk: ambtenaren van Financiën becijferden dat bij de huidige prijzen een gemiddeld gezin maar liefst 2280 euro gaat schelen op jaarbasis.

Al met al heeft het ‘historische pakket’ dat Rutte IV gisteren lanceerde ongetwijfeld een behoorlijk positieve impact op onze beurs. Maar niemand weet precies hoe groot die is.

Bekijk hier al onze video’s over Prinsjesdag: