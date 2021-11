Waarom we de maatregelen niet volgen en Van Gaal geen gelijk heeft

video Warme ontmoeting tussen Rutte en Canadese premier Trudeau, maar onbegrip over Ce­ta-ver­drag

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft vandaag Canadese premier Justin Trudeau ontvangen in Den Haag. Aan de vooravond van de G20 en de klimaatconferentie in Glasgow hebben ze onder andere gesproken over handelsrelaties, klimaat en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Ook het handelsverdrag Ceta kwam aan bod.

29 oktober