Waarom kreeg Sywert miljoenen meer voor mondkapjes? ‘Dagkoersen schommelden enorm’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft tijdens de coronacrisis gesmeten met geld, onder meer om beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, brillen) in te slaan. Bij de verantwoording ging van alles mis, concludeert de Rekenkamer vandaag, maar ook rond de totstandkoming van inkooporders zijn er vraagtekens. Iemand die flink lijkt te hebben geprofiteerd van de mega-hamsteroperatie is Sywert van Lienden. De bekende talkshowgast en ex-gemeenteambtenaar regelde in april vorig jaar 40 miljoen mondkapjes uit China voor 100 miljoen euro. Maar na onthullingen van de Volkskrant rijst de vraag of dit louter nobel werk in crisistijd was of dat Van Lienden de kans greep om zich met miljoenen euro’s belastinggeld te verrijken.