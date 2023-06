Waarom is het bereiken van een Landbouwakkoord zo belangrijk maar ook zo lastig?

Wat was de winst na het nieuwe topoverleg tussen premier Mark Rutte, vijf van zijn bewindslieden en het bestuur van LTO Nederland eerder deze week? ,,Dat het vertrouwen verder is toegenomen”, zei de premier. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak sprak op zijn beurt over ‘cruciale stappen’, zonder inhoudelijk te worden. Toch gaat dit over iets wezenlijks: ons voedsel, onze natuur en de inrichting van Nederland.

1. Waarom raakt een Landbouwakkoord mij als burger?

Het is nog maar een jaar geleden dat 60.000 boeren en plattelanders, samen met zo'n 20.000 trekkers, optrokken naar het Gelderse plaatsje Stroe. Het was het grootste boerenprotest in een hete zomer vol wegblokkades, bermbrandjes en zelfs een politiekogel die zich in de cabine van een tractor boorde. Het onbegrip en wantrouwen tussen de agrarische sector en de overheid zat diep. Het sluiten van een Landbouwakkoord moet de angel uit dat conflict trekken. Dat zou winst zijn voor iedere burger.

Daarnaast gaat dit over het voedsel dat elke Nederlander dagelijks consumeert. Hoe staat het met de duurzaamheid van die zuivel, groente en vlees? Houden boeren wel genoeg rekening met natuur, biodiversiteit en grondwater? Een akkoord over het beschermen van die waarden, en een vergoeding daarvoor voor de boer, raakt dus niet alleen ieders bord, maar ook onze directe leefomgeving. En de meeste Nederlanders vinden het wel prettig als er koeien in de wei blijven staan.

2. Waarom is dit akkoord zo belangrijk?

Het kabinet heeft wat betreft natuur en landbouw twee grote opdrachten. Ten eerste moet er eindelijk iets worden gedaan tegen de achteruitgang van kwetsbare natuur door te grote stikstofuitstoot. Dat kan ook helpen om Nederland weer van het slot te krijgen, waardoor er weer gebouwd kan worden. Daartoe stelde minister Christianne van der Wal (Stikstof) maandag haar opkoopregeling voor piekbelasters open. Maar met alleen puinruimen komt het kabinet er niet. Voor de blijvers in de sector is perspectief nodig: hoe kunnen zij in de komende decennia met minder dieren een boterham verdienen?

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes constateerde in oktober fijntjes dat ‘jaren van ‘zwalkend overheidsbeleid’ Nederland op slot hebben gezet. Tegelijkertijd was hij geschrokken van de wanhoop bij boeren. Volgens Remkes was niet alleen een snelle opkoop van piekbelasters nodig, maar ook herstel van vertrouwen. Het sluiten van dat Landbouwakkoord zou dat vertrouwen moeten terugwinnen. Dat willen niet alleen boeren, ook regeringspartij CDA hecht er sterk aan.

3. Waarom is het bereiken van een akkoord dan zo lastig?

Veranderen doet pijn. Een deel van de boeren moet mogelijk stoppen, maar wil dat niet. Het zorgde ervoor dat radicale boerenorganisaties wegliepen of niet eens aanschoven bij het overleg. Het maakt de positie van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak moeilijk. Want hoe ver kan hij gaan zonder zijn achterban te verliezen? De ooit zo machtige boerenlobby is sterk versplinterd. Het is niet voor niets dat Van der Tak in het AD een winstwaarschuwing afgaf. Zijn boodschap: kabinet, eis niet te veel, want dan is een akkoord ‘een illusie’.

Maar ook binnen het kabinet is het niet eenvoudig. CDA en ChristenUnie willen boeren meer tegemoetkomen, dan VVD en D66. Voorganger van Landbouwminister Piet Adema, Henk Staghouwer, beet zijn tanden al stuk op het geven van toekomstperspectief aan de boerensector. De vraag is waar het kabinet volgende week wel mee komt.

4. Wat is het grootste obstakel in de onderhandelingen?

Het belangrijkste geschilpunt is: hoeveel koeien mogen er straks op een hectare? Meer koeien betekenen meer inkomen, maar ook meer effect op het milieu. Het kabinet wil - hoewel het de boeren inmiddels enigszins tegemoet lijkt te willen komen - een norm voor een maximaal aantal dieren per hectare. LTO wil dit absoluut niet. Ook een groot deel van de achterban, vooral in de zuidelijke provincies, is hierop tegen. Volgens Henk Bleker, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), die al eerder opstapte, zorgt de eis van het kabinet voor achterdocht. ,,Wij hebben eerder tijdens het overleg gevraagd voor welk van de milieu- en natuurdoelen zo’n norm noodzakelijk zou zijn: daar kwam geen goed antwoord op.” Boeren vrezen dat het kabinet de norm slechts wil als knop om aan te draaien, en zo de veestapel in te krimpen en noemen het ‘een sluipmoordenaar voor melkvee’.

5. Als de onderhandelingen alsnog klappen, krijgen we dan weer boerenprotesten?

Opnieuw trekkers op de snelweg: daar zit niemand op te wachten. Het mislukken van het Landbouwakkoord hoeft niet gelijk tot protesten te leiden. Maar het betekent wel het mislukken van het poldermodel. En een mislukte poging om het vertrouwen te herstellen. Zodra de regering via wetsvoorstellen alsnog probeert om de pijnpunten uit de onderhandelingen zelf te regelen, dan is de kans op boerenprotest aanzienlijk. Bijvoorbeeld als minister Adema een wetsvoorstel voor een maximumnorm voor het aantal dieren indient. Bleker: ,,Het kabinet speelt met vuur. Dit zou leiden tot een bikkelharde confrontatie.”

