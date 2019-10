VVD zet Van Haga uit partij om behouden zetel

Als het aan de politicus zelf had gelegen, was hij bij de VVD-fractie gebleven, benadrukt hij in een brief aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Van Haga werd in 1982 lid van de liberale partij. “Na zoveel jaar is de VVD onmiskenbaar een onderdeel geworden van mijn leven.”

De VVD-fractie wees Van Haga eind september de deur omdat hij zich niet had gehouden aan afspraken tussen hem en de partij. Het Kamerlid had zich persoonlijk bemoeid met het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje, een van de panden in zijn bezit. Nadat een verbouwing op last van de gemeente was stilgelegd omdat er geen vergunning was aangevraagd, zou Van Haga zelf bij de bewoners verhaal zijn gaan halen over wie de gemeente had getipt.