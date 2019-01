VVD volhardt: Geen uitzetstop voor asielkinderen

,,We hebben in goede harmonie gesproken over de verschillen’’, aldus Dijkhoff na afloop van het overleg. Hij wijst erop dat er altijd kinderen zullen moeten terugkeren naar hun moederland, ook als het kinderpardon zou worden versoepeld. ,,Dus dat moet je niet stopzetten, want dat verlengt alleen maar de onzekerheid.’’



De VVD wil wachten op de uitkomsten van de commissie die onderzoek doet naar de problemen van het huidige asielsysteem. ,,Het kan zijn dat de commissie met aanbevelingen komt, en het kan zijn dat het kabinet daar wat mee doet, maar dat zijn nog een hoop ‘als-dannen’’', oordeelt Dijkhoff.



CDA-voorman Sybrand Buma zegt dat een uitzettingsstop ‘een van de opties is’. Voorwaarde is volgens hem wel dat alle coalitiepartijen het daarmee eens zijn.