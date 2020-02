VVD vindt Koolmees ‘slap’: Turkse asielzoeker moet nú al inburgeren

Koolmees maakte gistermiddag bekend dat in de nieuwe inburgeringswet ook Turkse nieuwkomers verplicht worden om in te burgeren. Daarmee komt een einde aan de vrijstelling die Turken sinds 2011 genieten.



De liberalen zeggen blij te zijn met deze doorbraak, maar snappen niet dat ook Turkse vluchtelingen nog tot 2021 zelf mogen bepalen of ze deelnemen aan een inburgeringstraject. Deze groep kan daar juridisch al toe gedwongen worden, maar Koolmees kiest ervoor de verplichting pas in 2021 op te leggen. ,,Het is heel slap dat minister Koolmees hen het komend jaar de keuze laat of zij willen inburgeren of niet, terwijl de optie tot verplichting er wettelijk gewoon is”, aldus VVD-Kamerlid Bente Becker.

Nederlands leren

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met Koolmees over inburgering en integratie. Becker zal daarin voorstellen Turkse asielzoekers ‘per direct’ te verplichten in te burgeren, juist nu het aantal mensen dat Turkije ontvlucht toeneemt onder het regime van president Erdogan. ,,Nederlands leren en aan de slag komen mag voor niemand een vrijblijvende optie zijn”, meent Becker. ,,Ook van andere asielzoekers vragen we in te burgeren, waarom zou dat voor Turken de komende tijd anders moeten zijn?”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm VVD-Kamerlid Bente Becker vindt Koolmees ‘slap’ © ANP

Wie vanaf 1 januari vanuit Ankara of Istanboel naar Nederland komt voor bijvoorbeeld gezinshereniging, moet in Turkije eerst een basisexamen hebben afgelegd waarin taalvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving wordt getoetst. Eenmaal in Nederland moeten zij voor het zwaardere inburgeringsexamen slagen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Voor migranten uit bijvoorbeeld Marokko of India gelden deze regels al.

Associatieverdrag

Turken zijn sinds 2011 uitgezonderd van de inburgeringsplicht. Toen oordeelde de rechter dat Turken vanwege een in 1963 gesloten associatieverdrag met de Europese Gemeenschap niet anders behandeld mogen worden als Europese burgers, voor wie de inburgeringsplicht niet geldt. Het kabinet kon toen daarop niet anders besluiten dan Turken vrij te stellen, tot frustratie van een groot deel van de Tweede Kamer.