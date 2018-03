VVD verrast met harde aanpak huisjesmelkers

In een debat over de aanpak van huisjesmelkers – dat vanavond plaatsvindt in de Tweede Kamer – dient VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis een motie in waarin woonfraude als ‘economisch delict’ wordt bestempeld. De partij wil de winsten van illegale onder- en kamerverhuur afpakken van malafide pandeigenaren. De motie is opvallend, omdat uitgerekend collega en VVD-Kamerlid Wybren van Haga wordt beschuldigd van illegale verhuur van panden. Tegen Van Haga loopt al sinds eind december een integriteitsonderzoek . De resultaten van dat onderzoek – uitgevoerd door de integriteitscommissie van de VVD – worden begin april verwacht. SP’er Sandra Beckerman reageert stomverbaasd op de harde woorden in de motie van de VVD. Zelf pleit de Socialistische Partij al langer voor strengere maatregelen tegen huisjesmelkers. SP'er Beckerman werd benaderd om de VVD-motie te steunen, wat ze nu ook doet.

Honderden panden

Van Haga (50) bezit via zijn bv’s meer dan honderd panden, vooral in Amsterdam en Haarlem. Hij zit sinds oktober 2017 in de Tweede Kamer. Als nummer 41 op de VVD-kandidatenlijst kreeg hij na de formatie van kabinet Rutte III recht op een plek in de fractie. Sinds 2010 was hij gemeenteraadslid in Haarlem, na een internationale carrière bij onder meer Shell.



Uit onderzoek door Het Parool bleek eind vorig jaar dat Van Haga meerdere woningen verhuurt aan meer dan twee bewoners. Sinds 1 januari 2017 was dat verboden. Het Kamerlid zei zelf dat in zeven of acht van zijn panden te veel huurders zitten, zonder dat hij daarvoor de benodigde vergunning had. De integriteitscommissie van de VVD onderzoekt op dit moment of Van Haga zijn ‘voorbeeldrol’ heeft verkwanseld.