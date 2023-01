VVD-strategie ontleed: hierom waarschuwt Rutte voor ‘linkse wolk’

Omstreden expert ‘VVD zou niet buigen voor Wilders’, zei Rutte, toch vertrok Soumaya Sahla, maar nu keert ze terug

Ze werd veroordeeld voor deelname aan een terreurorganisatie, maakte schoon schip en was bezig aan een opmars als radicaliseringsexpert binnen de VVD. Tot ze een jaar geleden haar functie moest neerleggen nadat Geert Wilders haar aanwezigheid in de Kamer ter discussie stelde. Nu werkt Soumaya Sahla aan haar terugkeer binnen de VVD. Dit is haar verhaal.

14 januari