VVD-senator ontkent belangenverstrengeling: Gewoon fractielijn gevolgd

De stem van Duthler was uiteindelijk doorslaggevend voor de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onthulde onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) vandaag. De adviesopdracht leverde het bedrijf van het Eerste Kamerlid, Duthler Associates, 76.960 euro op (exclusief btw).



,,FTM suggereert dat ik mijn rol als senator heb ingezet voor zakelijke belangen. Hiervan is geen sprake", aldus Duthler in een verklaring. ,,Ik was geen woordvoerder Volksgezondheid of Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar dit voorstel onder viel. De VVD-fractie volgt doorgaans het advies van de woordvoerder. Dat gold ook voor de Wmo." Duthlier benadrukt dat alle leden van de VVD-fractie destijds voor het wetsvoorstel hebben gestemd. ,,Ook ik heb de fractielijn gevolgd."



Volgens een VVD-woordvoerder heeft het ministerie de adviesklus in 2013 onderhands gegund ‘wegens tijdgebrek’. De regeringscoalitie bestond toen uit VVD en PvdA. De minister van Volksgezondheid was VVD’er Edith Schippers. Later dat jaar kreeg Duthler Associates een tweede opdracht van hetzelfde ministerie. Of die wel werd aanbesteed, wil Duthler niet zeggen. De klus leverde haar bedrijf 74.185 euro op.