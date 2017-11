VVD: 'Politie moet mobiel checken na elk verkeersongeluk'

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra zegt in de krant dat de politie dat nu al kan, maar dat te weinig doet, waardoor mogelijk cruciale informatie ontbreekt bij rechtszaken.



Dijkstra vindt vooralsnog geen steun voor zijn voorstel bij coalitiegenoten CDA en D66, maar de partijen delen wel de zorgen. De partijen willen een nieuwe campagne die de gevaren van appen in de auto benadrukt. ,,Het is levensgevaarlijk", zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels. ,,Maar de telefoon in de hand is helaas wel een vertrouwd beeld geworden in het verkeer." Hij wil dat telecombedrijven zorgen voor een techniek die het gebruik van de smartphone tijdens het rijden onmogelijk maakt.