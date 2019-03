VVD onderzoekt integriteit senator Anne-Wil Duthler

Duthler was al eerder in opspraak omdat zij haar positie als lid van de Eerste Kamer zou hebben gebruikt om haar eigen zakelijke belangen te dienen. Directe aanleiding voor fractievoorzitter Annemarie Jorritsma om dat te laten onderzoeken, is een recente publicatie over haar in zakenblad Quote.

In dat artikel staat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou zij in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waarvan deze bedrijven konden profiteren. Gisteren berichtte het zakenblad over een schuldeiser die voor ruim negen ton beslag legde op een van de bedrijven. Dat beslag is inmiddels opgeheven.

‘Spanningsvol beeld’

In een verklaring aan deze krant laat de VVD weten er niet gerust op te zijn dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer strikt kan scheiden van haar zakelijke activiteiten. ,,Het artikel in Quote is aanleiding geweest om onze integriteitscommissie te vragen de kwestie te bekijken’’, zegt een VVD-woordvoerder. ,,Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen.’’

Duthler: ‘Dit is zeer beschadigend’

Zelf heeft Duthler in een schriftelijke verklaring laten weten dat zij geen bemoeienis heeft met de bedrijven. ,,De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan’’, meldt ze. ,,Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.’’