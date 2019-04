VVD Noord-Holland: Wij wilden wél praten met Forum

De VVD in Noord-Holland is het niet eens met de conclusie van informateur Hans Smits dat er geen coalitie mogelijk zou zijn met Forum voor Democratie. ,,Dat zou zijn vanwege hun klimaatstandpunt, maar daar hebben we helemaal niet eens over gesproken’’, zegt VVD-fractieleider Cees Loggen.

Hij zegt ‘afstand te nemen’ van de conclusie van informateur Hans Smits. ,,In de media doet Forum alsof wij hen buitensluiten op basis van hun klimaatstandpunten, maar zo ver zijn we helemaal niet gekomen. In het gesprek met Hans Smits is het woord ‘klimaat’ niet eens gevallen’’, aldus Loggen.



Informateur Hans Smits liet gisteren na een eerste ronde van gesprekken tussen hem en de partijen weten dat de kans op een nieuwe coalitie met FvD ‘zeer gering, zo niet onmogelijk’ is.



Het belangrijkste verschil tussen de partij van Thierry Baudet en de andere grote fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland is het klimaatbeleid, liet Smits optekenen.



Forum liet in Twitterberichten merken de schuld bij de VVD te leggen, mede vanwege hun klimaatstandpunten. ‘De VVD in Noord-Holland heeft nu haar ware aard getoond. VVD gaat voor een Klimaatcoalitie met GroenLinks, is niet bereid tot samenwerking met FVD, de grootste partij van Noord-Holland’, twitterde Henk Otten, lijsttrekker van Forum in de Eerste Kamer.



VVD’er Loggen begrijpt er niets van. Volgens hem is het goed denkbaar dat andere partijen, ‘misschien Forum zelf wel’, de deur hebben dichtgedaan. ,,Maar wij waren het niet.’’



Loggen pleit ervoor de verslagen van het gesprek met Smits openbaar te maken en wil ook in het openbaar een gesprek met hem.



Volgens de VVD’er verliep het gesprek overigens ‘heel rommelig’. ,,We hebben eerst tien minuten geprobeerd helder te krijgen wat nou zijn opdracht was en daarna nog wat langer inhoudelijk gesproken.’’



Of Forum er met VVD was uitgekomen op klimaat, weet Loggen ook niet. ,,Wij ontkennen niet dat er iets aan de hand is met het klimaat, of dat nou door mensen komt of niet. Dus daar zit een groot verschil, maar wij zijn ook kritisch op zonneweides en windmolens, dus ik had het gesprek best willen aangaan. Het is mij een raadsel hoe Smits nu al bij deze conclusie is uitgekomen.’’

Oude uitspraken

De VVD had wel problemen met oudere uitspraken van Baudet over vrouwen en opmerkingen over het mogelijke verband tussen ras en intelligentie. Baudet zei eerder: ,,Ik weet wel dat vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen en minder ambitie hebben. Vaak ook meer interesse hebben in gewoon meer familieachtige dingen enzo.’’

Ook koppelde een FvD’er intelligentie aan ras. Baudet nam daar geen afstand van. Volgens Loggen nam Forum-leider Johan Dessing daar echter wel afstand van. ,,En dan is het ook klaar voor mij, want ik laat mij bijvoorbeeld ook niet houden aan de woorden van Rutte. De weg was wat mij betreft vrij.’’

Forum voor Democratie was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie op de uitspraken van Loggen.

Drie keer negen zetels

Overigens is het maar de vraag of gesprekken tussen VVD en Forum tot een coalitie hadden geleid, omdat er nog meer partijen nodig waren geweest. Smits stelt voor dat VVD en GroenLinks nu allebei een informateur aanwijzen die samen een volgende gespreksronde gaan voeren. Zowel GroenLinks, als FvD en VVD haalden ieder 9 van de 55-zetels tellende Provinciale Staten.

GroenLinks-lijsttrekker Zita Pels liet al weten daartoe bereid te zijn. Volgens haar bleek ook vorige week al tijdens een eerste debat in de nieuwe Provinciale Staten dat er onder partijen veel steun is om GroenLinks het voortouw te laten nemen bij de formatie.