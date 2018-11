VVD heeft grote moeite met ‘directe’ stijl van Dijkhoff

Klaas Dijkhoff doet er verstandig aan zijn profileringsdrift wat in te tomen, vindt een groeiend aantal VVD'ers. Zij willen een discussie binnen de partij, nadat donderdag VVD-prominent en burgemeester van Assen Marco Out voor zijn partijlidmaatschap bedankte .

De VVD komt vandaag bijeen in Den Bosch, voor een partijcongres. Daar zal naar verwachting in de wandelgangen en in toespraken de onrust worden benoemd. Arjen Gerritsen, voorzitter van de VVD-bestuurdersvereniging en burgemeester van Almelo, merkt dat het in de partij onrustig is. ,,Een deel van de achterban raakt in verwarring. Door die duidelijke taal laat Dijkhoff soms de nuance weg, die juist bestuurders zo helpt in hun werk. Misschien is het soms allemaal te populistisch.''

Snoeihard

Out voelt zich in zijn 'professionele waarden en mening' als liberaal soms 'ongemakkelijk' door de voorstellen van Dijkhoff over een demonstratieverbod en de snoeiharde aanpak van criminaliteit in probleemwijken. ,,Dat druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel.''

Gerritsen: ,,Ik herken dit sentiment bij een deel van het bestuurlijk kader in de provincie en de gemeenten. Het opstappen van Out kan niet zonder consequenties blijven. De leden moeten deze situatie gaan bespreken, de VVD is een ledenpartij.''

VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma spreekt veel met Dijkhoff over zijn stijl, die ze soms 'heel spannend' vindt. ,,Een deel van de gesettelde VVD'ers vindt die stijl best moeilijk. Hij moet er wel scherp op zijn dat hij de hele partij meeneemt. Het gaat nu zo snel via sociale media, dan weet het hele land het al, maar de partij nog niet.’’