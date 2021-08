VVD en D66 bespreken maandag hoofdlijnen akkoord met Hamer

De twee partijen kregen van Hamer eerder de opdracht om een soort basisplan te schrijven, waar andere partijen later nog bij kunnen aanhaken voor echte onderhandelingen. Die proeve van een akkoord is nu bijna gereed. In een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp meldt Hamer dat er vanaf begin volgende week al met andere partijen gesproken kan worden.

De informateur wil met de fracties kijken of de hoofdlijnen waar VVD en D66 elkaar op hebben gevonden nader kunnen worden uitgewerkt. Over het stuk zal nog onderhandeld moeten worden, want VVD en D66 hebben hebben coalitiepartners nodig voor een meerderheid in het parlement. Het stuk dat is opgesteld, bevat volgens Hamer ‘bouwstenen’ voor een regeerakkoord.

Telefoon- en mailverkeer

CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn sinds het ingaan van de zomer nog in beeld om formatieonderhandelingen met VVD en D66 te kunnen starten. Het is nog niet duidelijk of Hamer deze partijen gezamenlijk of apart zal uitnodigen. ,,Afhankelijk van het verloop van deze gesprekken moet er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komen met welke partijen verdere onderhandelingen kunnen worden voortgezet", aldus Hamer.

Sinds afgelopen maandag hebben VVD en D66 de onderlinge gesprekken informeel hervat, nadat de formatie enige weken stil had gelegen vanwege een ingelaste zomerstop. Rutte en Kaag hebben elkaar nog niet fysiek getroffen, stellen betrokkenen. Wel was er informeel contact via telefoon- en mailverkeer tussen beide kampen. Hamer schoof af en toe ook aan via een videoverbinding vanaf haar vakantieadres.

Het is de vraag of het stuk dat VVD en D66 hebben geschreven gedeeld zal worden met de buitenwacht. Ingewijden lieten eerder de verwachting doorschemeren dat dit niet het geval zal zijn.

Kamer terug van reces

Kamervoorzitter Bergkamp had Hamer woensdag gevraagd om de Kamer te berichten over de stand van zaken in de formatie. Een aantal partijen, de PVV voorop, willen graag op korte termijn in debat over de voortgang, maar een meerderheid wil eerst het eindverslag van Hamer afwachten. Dat komt volgens ingewijden pas gereed als duidelijk is welke partijen echt willen gaan formeren.

Officieel komt de Kamer pas begin september weer bijeen, maar volgende week komt men sowieso terug van reces om te debatteren over het coronabeleid. De verwachting is dat ook voor een debat over de formatie het reces zal worden onderbroken.