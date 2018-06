VVD en CDA: Onderzoek naar positie slachtoffer loverboy

LIVE: 'Nog ander doel met opstappen, veel succes bij debat met minister Wiebes'

15:06 Minister Wiebes (Economische Zaken) maakt het uiteindelijke besluit, maar ik ga zelf over de vraag of ik dat ook kan uitvoeren. Dat zei de opgestapte Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders vanmiddag in gesprek met de Tweede Kamer. 'Ik vind dat de afspraken met de getroffen Groningers moeten worden nagekomen.' Lees alles ontwikkelingen hieronder terug in het blog.