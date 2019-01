VVD begint weer over kernenergie: minder molens, meer kerncentrales

De liberalen blijven zich profileren als rechtse partij op klimaatgebied. Liet fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich vorige week kritisch uit over het klimaatakkoord en de betaalbaarheid daarvan, nu begint de VVD opnieuw over kernenergie.



Eerder heropende Dijkhoff afgelopen november de discussie met een pleidooi voor nucleaire energie als manier om de CO2-uitstoot te beperken. Hoewel Dijkhoffs woorden vooral kritiek oogsten, blijkt de VVD nu een onderzoek is gestart. Dat zegt kamerlid Dilan Yesilgöz in tv-programma De Monitor, dat morgenavond wordt uitgezonden.



De drie nucleaire plannen die de partij laat doorrekenen, bestaan uit het langer openhouden van de huidige kerncentrale in het Zeeuwse Borsele, het bouwen van nieuwe kerncentrale(s) in Nederland en het realiseren van nieuwe kerncentrales in Europees verband.



Yesilgöz neemt in het programma alvast een voorschot op de resultaten. Wat het kamerlid betreft komen er desnoods minder windmolens en meer kerncentrales. ,,Als dat het slimste is, dan gaan we dat doen. Dit is een kwestie van hoe maken we ons land beter, schoner en veiliger, en niet: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk windmolens staan?”