Vrijdag corona-persconferentie: musea en restaurants open vanaf 5 juni

Aanvankelijk was stap drie voorzien voor 9 juni, maar de aantallen infecties en coronapatiënten in ziekenhuizen dalen zo hard dat ‘alle seinen op groen’ staan voor snellere heropening, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vanmiddag. Ook het aantal vaccinaties stijgt hard (nu dik 8,5 miljoen prikken gezet), dat biedt een extra buffer.

Welke maatregelen exact opgeheven worden, besluit het kabinet vrijdag. Vrijdagavond geeft het kabinet daar dan een verdere toelichting op, vermoedelijk op een persconferentie. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zei gisteren al dat hij het onderscheid tussen cafés en restaurants wil opheffen: ,,,Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten mensen met een kroeg dan nog langer wachten.”

Het coronavirus in Nederland is sinds ruim een week op z'n retour. Tussen dinsdag- en woensdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2794 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er opnieuw veel minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3351 positieve testuitslagen per etmaal geregistreerd.

Volledig scherm Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, CDA) en demissionair minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA). © ANP

In de ziekenhuizen liggen nog ruim 1600 patiënten (60 minder dan gisteren), het aantal nieuwe infecties daalt ook gestaag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1059 coronapatiënten. Dat zijn er 43 minder dan op dinsdag. Het is het laagste aantal sinds 12 oktober. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met twintig naar 559.

Ziekenhuizen nemen steeds minder nieuwe coronapatiënten op. In de afgelopen 24 uur belandden 108 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 946 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 135 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Doordat het aantal opgenomen coronapatiënten daalt, krijgen ziekenhuizen meer ruimte voor de behandeling van mensen met andere aandoeningen. Zo steeg het aantal niet-coronapatiënten op de ic’s afgelopen etmaal van 441 naar 507. De laatste keer dat er zoveel mensen met bijvoorbeeld hartklachten of kanker op de ic’s lagen, was in februari