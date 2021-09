Vrienden maken valt momenteel niet mee voor Rutte: ‘De Kamer is missionair, u niet’

Wisselende reacties op Miljoenen­no­ta: ‘Een sobere troonrede’

21 september De troonrede dit jaar stond in het teken van de klimaatmaatregelen, de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries en het herstel van mensen die tijdens de coronacrisis in de zorg werken. Nu minister van Financiën Wopke Hoekstra de Miljoenennota heeft gepresenteerd, stromen de reacties binnen. Volg alles rond Prinsjesdag 2021 in ons liveblog.