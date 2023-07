Vriend en vijand over ‘Robot Jetten’: ‘klimaatdrammer’ die kolencentrale openhield

profielRob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Vriend en vijand delen hun inzichten over de mogelijke nieuwe D66-leider. De ‘klimaatdrammer’ die - tegen zijn zin in - toch besloot kolencentrales langer open te houden, omdat de leveringszekerheid op het spel stond. Alles over ‘het nieuwe Duracell-konijntje’ van het Binnenhof.