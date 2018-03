Vragenuurtje over gluurders in sauna

Facebook dwarsboomt lokale ChristenUnie: té christelijk?

13:46 De fractieleider van de ChristenUnie in Den Helder begrijpt er niets van: haar berichten op Facebook worden geregeld geblokkeerd vanwege 'ongebruikelijke activiteiten'. Wat Facebook daaronder verstaat, is haar een raadsel. ,,Het is echt een hele keurige pagina.''