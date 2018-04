Vragenuurtje over gedoogsituatie bij Schiphol

minister van Financiën Na rel ING-topman: beloningen topbankiers aan banden leggen

13:47 Het kabinet overweegt de beloningen voor topbankiers verder aan banden te leggen. Een pakket aan maatregelen moet het vertrouwen in de bankensector herstellen, schrijft minister Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.