Vragenuurtje over faillissement IJsselmeerziekenhuizen en angstcultuur Defensie

‘Stop met ‘studie­voor­schot’, studenten worden misleid’

29 oktober Studenten moeten beter voorgelicht worden over het aangaan van studieschulden. De term ‘studievoorschot’ is oneerlijk en zou in de ban moeten. In plaats daarvan zou de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voortaan moeten spreken over een lening, vinden CDA en SP. Ook moet de waarschuwing ‘geld lenen kost geld’ duidelijk op de website van DUO komen.