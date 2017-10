Vragenuurtje over Catalaans referendum en giftige bessen

Commentaar Alleen symbolisch een minister slachtofferen is te makkelijk

14:35 Hennis is niet de enige die blaam treft voor de gemaakte fouten van Defensie bij het fatale ongeluk in Mali, zegt chef parlement Hans van Soest. De hele Kamer stemde jaar in jaar uit in met nieuwe missies, terwijl er alleen maar bezuinigd werd op Defensie .