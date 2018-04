Vragenuurtje over aanval op Syrië

50Plus-frac­ties keren zich tegen voorzitter

13:20 De fracties van 50Plus in de Eerste en Tweede Kamer keren zich tegen de huidige partijvoorzitter Jan Zoetelief. De fracties scharen zich in de interne verkiezing achter voormalig VVD'er Geert Dales, zo laten de fracties vandaag weten. Over hun motieven willen ze echter niets kwijt.