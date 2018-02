Vraagtekens bij rol oud-generaal Berlijn in veiligheidsonderzoek Defensie

Van der Veer benaderde Berlijn zelf om zitting te nemen in zijn commissie. Vanwege het korte tijdsbestek waarin de veiligheid bij Defensie bekeken moest worden, wilde hij iemand met militaire kennis in zijn team. Berlijn zei aanvankelijk nee. ,,Ik heb hem min of meer geforceerd – in het landsbelang.” Van der Veer zei ‘vierkant achter zijn keus’ te staan.



Van der Veer deed het onderzoek in opdracht van toenmalig Defensieminister Jeanine Hennis, die extra onderzoek wilde na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het fatale mortierincident in Mali. Zowel Hennis als commandant der strijdkrachten Tom Middendorp traden daarom af. Het is volgens Van der Veer niet nodig dat er meer mensen aftreden. Wel zei hij dat de cultuur zo moet veranderen dat incidenten worden gemeld, ondanks de hiërarchische structuur bij de krijgsmacht. ,,We moeten de trap van bovenaf schoonvegen.”