Voorzitter Partij voor de Dieren uit partij gezet

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren is door het bestuur uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de 25-jarige voorzitter. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de partij.

In een verklaring laat de partij weten tot het besluit te zijn gekomen ,,nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten”.

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan nog nog bezwaar aantekenen bij de commissie van beroep van de partij. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim-voorzitter.

Wolswinkel werd in maart op een congres in Bussum tot voorzitter gekozen. Het partijbestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel leidde eerder de jongerenorganisatie van de PvdD.

Spanningen

Dat er spanningen waren over de koers van de partij werd medio juli duidelijk toen Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten uit de partij stapte en haar zetel meenam. De partij versmalt eerder dan dat ze verbreedt en richt zich te veel op haar stokpaardjes, liet Van Kooten toen weten.

Na het vertrek van Van Kooten zei Wolswinkel tegen deze krant dat er een intern debat moest komen over de koers. ,,Ik vind het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de koers. Iedere politieke partij moet een core identity hebben, die gewoon vaststaat. Ik heb op dit moment het idee dat onze identiteit niet voor iedereen duidelijk is. Ik ben er voorstander van om dat te bespreken”, zei hij in de krant.