Voorzitter opstandige jongerenclub SP blijkt opgestapt, conflict in impasse

Hij en Robin de Rooij, die beiden uit de moederpartij zijn gezet vanwege vermeend lidmaatschap van een communistische club, werden afgelopen najaar wél gekozen in de top van de jongerenbeweging. Daarop besloot het bestuur van de Socialistische Partij alle banden met ROOD te verbreken. Ook ging de geldkraan, bijna 2 ton per jaar, per direct dicht.

SP-voorzitter Jannie Visscher zei afgelopen maand nog dat het fijn zou zijn als de opstandige jongerenorganisatie onderdeel blijft van de partij. Maar volgens Kemerink zijn partijen sindsdien niet nader tot elkaar gekomen. Sterker nog, hij stelt dat het SP-bestuur zelfs heeft gedreigd met juridische acties. Die zouden echter niet realistisch zijn.

Bestuursfunctie opgegeven

Toch is Kemerink inmiddels geen voorzitter en Robin de Rooij geen bestuurslid meer van ROOD. De statuten van de jongerenvereniging vereisen namelijk SP-lidmaatschap voor ROOD-leden. ,,En we wilden ons in ieder geval houden aan onze eigen statuten.” Dus zegden de twee hun lidmaatschap per eind december op, waarmee ze ook hun bestuursfunctie op hebben gegeven.

De nieuwe interim-voorzitter is Arina Amma, volgens Kemerink een medestander die nog niet geroyeerd is door het SP-bestuur. Op de website van ROOD staat het tweetal Kemerink en De Rooij nu vermeld als ‘adviseur’. Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe voorzitter wordt gekozen.

Amma noemt het interim-voorzitterschap desgevraagd ‘een praktisch iets’. ,,Het was handig om het even tijdelijk over te nemen na het vertrek van Olaf. We waren immers op hetzelfde programma gekozen.” Amma zegt nog niet te weten of ze zelf voorzitter van ROOD wil worden.

Volgens SP-voorzitter Jannie Visscher is het nu afwachten waar een onderzoekscommissie mee komt die kijkt naar het conflict. Die commissie onder leiding van oud-Kamerlid Nine Kooiman presenteert uiterlijk 1 mei een rapport. ,,Natuurlijk hoop ik dat de hele boel weer bij elkaar komt”, aldus Visscher.

Volledig scherm Leden van ROOD voerden in december actie bij het hoofdkantoor van de SP © Rood