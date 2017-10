Voorrang op baan voor jongere na inzetten voor maatschappij

Tijdens de verkiezingscampagne maakte vooral het CDA zich hard voor herinvoering van een dienstplicht voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. Andere partijen wilden uiteindelijk niet aan een maatregel met zo’n verplicht karakter.

Jongeren krijgen straks de kans om bijvoorbeeld in de zorg, met vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk te doen. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voorwaarde van het werk is wel, dat dit niet leidt tot verdringing van betaalde krachten.

Gemeenschapszin

Het CDA en ChristenUnie wilden het liefst dat het verplicht zou worden voor jongeren om een tijdje maatschappelijk dienst te doen. In een steeds individualistischere samenleving, zou dat gemeenschapszin bevorderen. VVD en D66 moeten echter niets hebben van dienstplicht. Om die reden liet het CDA een plan voor een volwaardige militaire dienstplicht al vroeg in de onderhandelingen varen.

De vier formerende partijen hebben nu een formule gevonden die meer appelleert aan de maatschappelijke stages, waar ook D66 voor is. De VVD is veel minder voor dit soort plannen, maar kan leven met deze uitkomst. Over een naam voor het vrijwilligerswerk is aan de formatietafel lang nagedacht, het is uiteindelijk ‘maatschappelijke diensttijd’ geworden.