Voormalig vicepresident Joe Biden doet gooi naar Witte Huis

Update Heibel in top Forum voor Democratie na ‘onhandige’ tweet Thierry Baudet

10:47 Er is onenigheid binnen de top van Forum voor Democratie (FvD) nadat mede-oprichter Henk Otten door het bestuur is gevraagd om terug te treden als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Otten is not amused dat hij het nieuws op Twitter moest lezen. Otten komt eind volgende maand waarschijnlijk in de Eerste Kamer als fractievoorzitter van FvD.