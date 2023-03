Voormalig PvdA-Kamerlid en senator Adri Duivesteijn (72) overleden

Klaver maant Rutte in fel debat tot opstappen: ‘Hoe fout moet het gaan onder jouw verantwoor­de­lijk­heid?’

Groenlinks-leider Jesse Klaver verwijt Mark Rutte dat hij zich niet de vraag stelt of een ‘functie elders’ niet beter voor hem zou zijn. In een bij vlagen verhit tv-debat onder leiding van Jeroen Pauw vlogen 'rechts’ en ‘links’ elkaar veelvuldig in de haren.