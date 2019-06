Voormalig CDA-leider: abortus ‘na avondje stappen’ voor eigen rekening

De oud-minister en voormalig partijleider van het CDA stelt in het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen dat er ‘tal van onderwerpen’ de vraag kan worden gesteld of de overheid voor de kosten moet opdraaien. ,,Is het echt zo gek om pubers na een avondje comazuipen zelf voor de financiële gevolgen van hun gedrag te laten opdraaien? Moeten de gevolgen van echtscheidingen op het bordje van de gemeenschap komen te liggen?’’, zegt hij in het blad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Tattoo

Brinkman zegt dat de voorbeelden die hij noemt ‘riskant’ zijn, omdat die ‘snel geridiculiseerd’ worden. Toch vindt hij dat ‘eigen verantwoordelijkheid’ een christendemocratisch thema is, waar binnen het CDA over gesproken moet worden. Volgens Brinkman zijn het de ‘minderbedeelden die de rekening gepresenteerd krijgen’: Brinkman: ,,Zij krijgen te maken met de rotzooi en criminaliteit op straat en hebben niet het geld om in een andere buurt te wonen of beveiliging in te schakelen. Het betekent heus niet dat ik mensen hun uitje of tattoo misgun, maar ik vind het niet goed dat we de rekening van allerlei strapatsen dan maar doorschuiven naar de gemeenschap of de staat.’’