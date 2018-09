Voormalig asielminister Leers: 'niet kijken naar hoe zielig een kwestie is'

Vissen met Jan Kajsa Ollongren openhartig over de crisis, politiek en haar vrouw

2 september Dit is de negende aflevering van de interviewserie Vissen met Jan, waarin politiek verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus praat over leven en politiek. Deze week: Kajsa Ollongren. Van onzichtbare rechterhand van de premiers Balkenende en Rutte werd ze na haar Amsterdams wethouderschap D66-minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier. ,,Dat motto van Pipi Langkous is mooi!’’