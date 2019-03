Vooral lage inkomens betalen rekening klimaatplannen

De maatregelen in dit akkoord zorgen gemiddeld voor een achteruitgang in inkomen van 0,4 procent in 2030. Lagere middeninkomens gaan er 0,5 procent op achteruit, de hoogste en allerlaagste inkomens 0,3 procent.

Volgens het planbureau leidt het totale klimaat- en energiebeleid tot 2030 tot een inkomensachteruitgang van gemiddeld 1,3 procent. Voor lagere inkomens voelen dit het hardst in de portemonnee: zij gaan er 1,8 procent op achteruit, voor hogere inkomens komt dat neer op 0,8 procent.

Dit komt grotendeels door het al in gang gezette klimaat en energiebeleid, zegt het CPB. Ook in de periode tot 2021 leveren lagere inkomens meer in dan hogere, staat in de doorrekening. De verhoging van de motorrijtuigenbelasting en de introductie van een ‘innovatietoeslag’ op het bezit van een auto slaat het hardst neer bij de (lagere) middeninkomens. Dat zijn mensen die een benzine- of dieselauto rijden en voorlopig geen geld hebben om een elektrische auto aan te schaffen.