Volt zet Kamerlid Gündogan uit de fractie

Dat maakte de partij zojuist bekend, na overleg in de fractie. Gündogan was zelf niet bij het crisisberaad, ze liet weten met koorts op bed te liggen. Ze heeft haar stem wel - per mail - uitgebracht, maar dat mocht niet baten.

De overgebleven leden Laurens Dassen en Marieke Koekkoek stemden namelijk in met twee voorstellen. Ten eerste het aanpassen van het fractiereglement van Volt, waardoor het in het vervolg makkelijker wordt om iemand uit de fractie te zetten. De tweede stemming ging specifiek over Gündogan. Het zojuist ingestelde regeltje werd dus meteen op haar toegepast.

,,Het is tijd om de bladzijde om te slaan’’, zegt Dassen. Volgens hem is de relatie tussen Gündogan en de rest van de Volt-fractie ‘duurzaam ontwricht'. ,,Dit is voor Volt niet een heel goede tijd. Ik neem mezelf het meest kwalijk dat ik niet eerder heb ingegrepen.’’ Gündogan heeft al aangekondigd dat ze haar Kamerzetel behoudt. Ze zal als zelfstandige fractie verder gaan.

Ramkoers

Het Volt-Kamerlid lag al weken op ramkoers met de rest van haar partij. Gisteren zei Gündogan nog terug te willen vechten in de fractie tegen het voornemen haar lidmaatschap van de fractie te beëindigen. Zover kwam het dus niet.

Gündogan werd vorige maand door Volt geschorst als fractielid vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Twee weken later werd ze definitief uit de fractie gezet, nadat duidelijk werd dat dertien melders haar betichtten van intimidatie, ongewenste seksuele avances en problematisch drankgebruik.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gündogan spande een kort geding aan en de rechter oordeelde dat Volt ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’ en dat Gündogan terug moest keren in de fractie. Partijleider Dassen leek daar gehoor aan te willen geven en bood Gündogan excuses aan voor de gang van zaken. Er zou bemiddeling volgen om de boel weer bij elkaar te krijgen. ,,Maar mediation heeft geen zin meer’’, zegt Dassen nu.

Directe aanleiding voor die beslissing is volgens Dassen een artikel in NRC vorige week waarin mensen anoniem hun beklag deden over het gedrag en de manier van werken van Gündogan. Volgens Dassen heeft Gündogan daar ‘denigrerend’ op gereageerd. In het tv-programma Jinek gaf ze samen met haar advocaat Geert-Jan Knoops aan dat ze haar aangifte tegen de klagers wegens smaad zou doorzetten.

Volgende maand staat er een partijcongres gepland van Volt. Veel leden hebben geklaagd over de manier waarop de partijleiding met de hele kwestie is omgegaan. Maar volgens Dassen is hij niet bang dat dit zal leiden tot een scheuring in de partij. Ook wil hij partijleider blijven.

Volledig scherm Fractievoorzitter Laurens Dassen van Volt. © ANP