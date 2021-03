Volt scoort met pro-Europese boodschap: ‘Drie zetels gaat zeker lukken’

Dassen wil ‘grensoverschrijdende thema’s gezamenlijk aanpakken’, waarbij het nationale belang van Nederland niet langer vooropstaat. ,,Het was voor ons de afgelopen maanden heel spannend: slaat ons verhaal aan?’’ zegt Dassen. ,,Maar daar lijkt het nu wel op.’’



Dat Volt een pro-Europese partij is, wil niet zeggen dat Dassen tevreden is over de manier waarop Europese samenwerking nu is geregeld. ,,Wij zijn kritisch over de EU. Zoals het nu gaat, is het niet goed.’’



Zo wil hij dat de EU een ‘sterke parlementaire democratie’ wordt, waarbij regeringsleiders van de lidstaten niet meer het laatste woord hebben. ,,Nu kan een ministaatje als Cyprus sancties tegen Belarus blokkeren’’, zegt Dassen. ,,Met dat vetorecht voor landen komen we als Europa niet verder.’’ Ook wil Volt het ‘verhuiscircus’ van Europarlementariërs en ambtenaren tussen Brussel en Straatsburg afschaffen.