Volt doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar niet in álle gemeenten

Volt gaat op een aantal plekken meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Later dit jaar kiest de nieuwe partij, die in maart met drie zetels in de Tweede Kamer kwam, de gemeenten waar zij op het stembiljet willen staan.

Dat zei fractieleider Laurens Dassen vandaag op het partijcongres van Volt. ,,We begonnen Europees, braken nationaal door, en gaan straks ook lokaal aan de slag.” Hij waarschuwde de inmiddels 11.000 leden wel dat zijn partij ‘niet overal mee kan doen’. ,,We zijn een partij in opbouw, en we zullen dus ook keuzes moeten maken: soms moeten we minder snel gaan, om verder te komen.”

Volt is een Europese partij, die in 2019 met één zetel in het Europees parlement kwam. Nu probeert de partij in nationale parlementen en lokaal voet aan de grond te krijgen. ,,De uitdagingen die we hier hebben, delen we met andere Europeanen. Laten we van hen leren en de beste oplossingen naar de Nederlandse gemeenten halen.”

Duitsland

Dassen zei in september ook met partijleden te willen afreizen naar Duitsland, waar dan de Bundestagverkiezingen worden gehouden waaraan Volt ook meedoet. ,,Als dat mogelijk en verstandig is gezien de coronasituatie, zullen ook wij naar Duitsland afreizen om mee te helpen met de campagne.” Hij vroeg de kijkers van de livestream, een kleine tweehonderd was tijdens zijn speech ingeschakeld, om ‘mee te helpen’. ,,Spreek met je Duitse vrienden over Volt, en wellicht kun je ook mee op campagne.”

Dassen zei ‘blij’ te zijn met de ‘harde woorden’ van premier Mark Rutte in de richting van Hongarije. In dat land werd een omstreden anti-homopropagandawet aangenomen, waarna Rutte zijn ambtgenoot Viktor Orbán toebeet dat hij de Europese Unie beter kan verlaten. ,,Maar we moeten de Hongaren niet in de steek laten”, zei de Volt-leider. Liever voert hij de ‘economische druk’ op Hongarije op. ,,De Europese Commissie heeft de middelen, die moeten we inzetten.”

Raadgevende stemming

Op het congres werd ook gesproken over het huishoudelijk reglement van de partij. Zo konden leden in een raadgevende stemming aangeven of zij vinden dat gekozen politici van een andere partij mogen overstappen naar Volt of dat zij daarvoor eerst hun zetel moeten teruggeven aan de partij waarvoor zij in eerste instantie werden gekozen. Dat zou actueel kunnen worden omdat Kamerlid Liane den Haan, die bij 50Plus vertrok maar haar zetel hield, zich mogelijk bij een andere partij wil aansluiten.

Ook werd er gesproken over de criteria voor dubbellidmaatschap van partijleden. Zo zijn er binnen Volt mensen die ook lid zijn van een andere partij of actief zijn voor een lokale partij. De partij vindt dat in principe prima, zo lang de kernwaarden maar overeenkomen met die van Volt. ,,We willen niet geïnfiltreerd worden door mensen met ideeën die haaks staan op de onze”, aldus Volt-bestuurslid Jason Halbgewachs. De uitslag van de Volt-stemming wordt begin volgende week bekend.

