Voetbalpraat van Kaag en versoepelingen van De Jonge

PODCASTBurgemeesters vragen aandacht voor de kansenongelijkheid in de grote steden en dat geluid vindt gehoor in Den Haag. Daar is de formatie aan de inhoud begonnen, al is het een nog rustige paringsdans. Ondertussen heeft coronaminister Hugo de Jonge goed nieuws: stap 4 in het openingsplan van de regering kan al eerder worden gezet.