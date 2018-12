‘Vliegtaks wordt 7 euro, ongeacht reisbestemming’

Kamer wil multinatio­nals horen over ‘handige truc’ rond winstbelas­ting

6 december De Tweede Kamer wil Shell en andere multinationals spreken over de manier waarop zij omgaan met winstbelasting in Nederland. Aanleiding is het nieuws dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Het concern zou volgens dagblad Trouw handig gebruik maken van allerlei legale aftrekposten, waardoor er onder de streep nul euro belasting hoeft te worden betaald.