Vliegen, boeren, bouwen: ineens lijkt er niets meer te kunnen

Niet alles kan overal, stelde de commissie-Remkes twee jaar geleden in een rapport over de stikstofcrisis in ons land. Er zitten grenzen aan wat we in ons kleine land allemaal willen en kunnen. Inmiddels wordt pijnlijk zichtbaar wat Remkes bedoelde. Op allerlei terreinen botsen we op tegen regels. Regels die ooit zijn opgesteld om onze gezondheid en ons milieu te beschermen.