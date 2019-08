Vissen met Lisa Westerveld van GroenLinks: Vanwege joúw ontspanning lijdt een vis

De schoonheid van het Achterhoekse platteland zag Lisa Westerveld vroeger niet, als ze hele stukken moest fietsen om ergens te komen. Omdat ze nu in Nijmegen woont, waar ze ook gemeenteraadslid was, neemt ze af en toe een hotel in Den Haag. ,,In de zomer vind ik het fijn een hotel in de buurt van het strand te zoeken, omdat ik de zee helemaal niet ken’’, zegt Westerveld terwijl ze op een betonblok van het noordelijk havenhoofd op Scheveningen klimt. ,,Als je na een superdrukke Kamerdag de zonsondergang kunt zien… de zee hoort echt bij Den Haag.’’