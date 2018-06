Vijf vragen over de klimaatwet

Rechter buigt zich over blokkeren referendum

6:10 De strijd over de afschaffing van het referendum gaat vandaag verder voor de rechter in Den Haag. De beweging Meer Democratie heeft de Staat gedaagd, omdat ze het onrechtmatig vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert. Volgens woordvoerder Niesco Dubbelboer van de beweging gebeurt dat met juridische trucs.