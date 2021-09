Vijf keer is scheepsrecht: Wopke Hoekstra eindelijk getrouwd met zijn Liselot

Video Rutte: ‘Het spijt mij verschrik­ke­lijk dat we zo weinig kunnen zeggen over de formatie’

30 augustus VVD-leider Mark Rutte zegt na een urenlang gesprek bij informateur Mariëtte Hamer nog altijd niet of hij met PvdA en GroenLinks wil onderhandelen over een nieuw kabinet. ,,Ik weet dat Nederland zich zo langzamerhand kapot ergert aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen’’, stelt Rutte na afloop van het gesprek.