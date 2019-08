Vieze kazernekeuken dicht: mariniers krijgen geen warme prak maar boterham

Zorgminis­ter: We willen geen enkele verpleeg­kun­di­ge iets afpakken

19 augustus Zorgminister Bruins betreurt de onrust die is ontstaan onder verpleegkundigen over nieuwe afspraken in zorgland. De professionals vrezen dat een nieuwe vorm van registratie funest zal zijn voor de waarde van hun diploma, hun beroepseer én hun toekomstige takenpakket. ,,We hebben iedereen in de zorg heel hard nodig.”