Vier redenen waarom niet iedere partij nieuwe verkiezingen wil, maar dat toch kan gebeuren

Vraag het VVD-leider Mark Rutte en hij schudt resoluut met zijn hoofd. Er komen geen nieuwe verkiezingen: ,,Uiteindelijk komt er altijd een kabinet.’’



Het is in Nederland nog nooit gebeurd dat er nieuwe verkiezingen moeten komen omdat partijen het niet eens kunnen worden over een nieuw kabinet. Maar zo'n impasse in de formatie als nu is ook nog nooit gebeurd. Vandaag is alweer een cruciale dag. Inmiddels heeft een groeiend deel van de Tweede Kamer het geloof verloren dat het nog iets wordt: PVV, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, Groep Van Haga en BBB zijn inmiddels vóór nieuwe verkiezingen. Vier redenen waarom andere partijen dat niet willen en één waarom dat alsnog zou kunnen gebeuren.